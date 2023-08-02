Година – $150, ніч – $800: мережу борделів у квартирах накрили в Харкові

Правоохоронці затримали шістьох харків’ян, які налагодили діяльність у квартирах салонів з надання інтимних послуг. У борделях працювали два десятки повій.

Фігуранти – чоловік, який відповідав за діяльність мережі та фізичну охорону, дві адміністраторки, які займалися рекламою та приймали “замовлення”, а також охоронці, які відкривали на підставних осіб банківські рахунки та забезпечували трансфер повій до клієнтів, повідомляється на сайті Нацполіції України.

“Борделі зловмисники розміщували у звичайних квартирах, а замовлення на сексуальні послуги приймали через телеграм. Година послуг повії коштувала клієнту 150 доларів, ніч – до 800 доларів. При цьому повії надавали сексуальні послуги у борделях та виїжджали на виклики. 50% заробітку вони залишали собі, решту – віддавали організаторам”, – розповідають правоохоронці.

Спецоперацію провели оперативники Департаменту міграційної поліції спільно із внутрішньою безпекою та слідчими поліції Київщини. У фігурантів провели обшуки та вилучили готівку, мобільні телефони, банківські картки, холодну зброю та елітні авто.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 2 ст. 303 (сутенерство або примушування чи втягнення до заняття проституцією) та ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) ККУ.



Фото: Нацполіція України