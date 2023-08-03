В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
Владельцы частных клиник в Киеве и Харькове организовали незаконную схему продаж новорожденных в Украине детей за границу под видом суррогатного материнства.
За ребенка брали от 50 до 70 тыс евро, сообщили в МВД Украины.
В «бизнес» владельцы клиник привлекли еще десять сообщников – адвоката, переводчика, менеджера и медперсонал.
«Преступники подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тыс евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и разрешать его вывоз за границу», — добавили правоохранители.
Пока известно о меньшей мере 9 младенцах, которых незаконно вывезли за пределы государства.
Участникам преступления сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владельцы частных клиник в Киеве и Харькове организовали незаконную схему продаж новорожденных в Украине детей за границу под видом суррогатного материнства.".