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В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу

Общество 14:34   03.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу Фото: МВД Украины

Владельцы частных клиник в Киеве и Харькове организовали незаконную схему продаж новорожденных в Украине детей за границу под видом суррогатного материнства.

За ребенка брали от 50 до 70 тыс евро, сообщили в МВД Украины.

В «бизнес» владельцы клиник привлекли еще десять сообщников – адвоката, переводчика, менеджера и медперсонал.

«Преступники подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тыс евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и разрешать его вывоз за границу», — добавили правоохранители.

Пока известно о меньшей мере 9 младенцах, которых незаконно вывезли за пределы государства.

Участникам преступления сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 14:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владельцы частных клиник в Киеве и Харькове организовали незаконную схему продаж новорожденных в Украине детей за границу под видом суррогатного материнства.".