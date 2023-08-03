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У Харкові та Києві власники клінік продавали немовлят за кордон

Суспільство 14:34   03.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові та Києві власники клінік продавали немовлят за кордон Фото: МВС України

Керівники приватних клінік у Києві та Харкові організували незаконну схему продажу новонароджених в Україні дітей за кордон під видом сурогатного материнства.

За дитину брали від 50 до 70 тис євро,  повідомили у МВС України.

До «бізнесу» власники клінік залучили ще десятьох спільників – адвоката, перекладача, менеджера та медперсонал.

«Злочинці підшуковували жінок у скрутному становищі, які погоджувалися стати сурогатними матерями. За це їм обіцяли 12 тис євро. Після пологів жінок змушували надавати неправдиві відомості при реєстрації дитини, відмовлятися від неї на користь іноземця та надавати дозвіл на її вивезення за кордон», – додали правоохоронці.

Наразі відомо про щонайменше 9 немовлят, яких незаконно вивезли за межі держави.

Учасникам злочину повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 14:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівники приватних клінік у Києві та Харкові організували незаконну схему продажу новонароджених в Україні дітей за кордон під видом сурогатного материнства.".