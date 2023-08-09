В Харькове готовятся к комбинированному обучению с 1 сентября – Терехов

С 1 сентября детсады в Харькове не будут открывать, а вот школы, возможно, выйдут на комбинированное обучение.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Угроза обстрелов всегда есть по городу Харькову, пока мы не победили РФ, пока идет война. Что касается детских садов, к сожалению, мы не можем себе позволить их открытие, потому что есть угрозы. Что касается школ, процесса обучения наших детей, я сейчас встречаюсь с родителями, проговариваем несколько вариантов, что касается комбинированного обучения наших детей в специальных оборудованных помещениях», — отметил мэр.

Один из вариантов, где школьники смогут учиться – станции метро, сказал Терехов.

«Это сертифицированные станции, где можно безопасно обучать наших детей. Различны пожелания у родителей, никто настаивать не будет. Все будет зависеть от воли и желания родителей и детей. Поэтому мы будем готовить специальные помещения, сейчас мы обустраиваем их с тем, чтобы с 1 сентября у наших детей была возможность зайти и комбинированно учиться», — добавил Терехов.