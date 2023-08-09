Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

В Харькове готовятся к комбинированному обучению с 1 сентября – Терехов

Общество 15:34   09.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове готовятся к комбинированному обучению с 1 сентября – Терехов

С 1 сентября детсады в Харькове не будут открывать, а вот школы, возможно, выйдут на комбинированное обучение.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Угроза обстрелов всегда есть по городу Харькову, пока мы не победили РФ, пока идет война. Что касается детских садов, к сожалению, мы не можем себе позволить их открытие, потому что есть угрозы. Что касается школ, процесса обучения наших детей, я сейчас встречаюсь с родителями, проговариваем несколько вариантов, что касается комбинированного обучения наших детей в специальных оборудованных помещениях», — отметил мэр.

Один из вариантов, где школьники смогут учиться – станции метро, сказал Терехов.

«Это сертифицированные станции, где можно безопасно обучать наших детей. Различны пожелания у родителей, никто настаивать не будет. Все будет зависеть от воли и желания родителей и детей. Поэтому мы будем готовить специальные помещения, сейчас мы обустраиваем их с тем, чтобы с 1 сентября у наших детей была возможность зайти и комбинированно учиться», — добавил Терехов.

Читайте также: Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
09.08.2023, 11:18
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об очередных атаках РФ на Харьковщине
09.08.2023, 07:18
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
09.08.2023, 08:39

Новости по теме:

13:21
Харьковский бизнесмен заплатит 47 тыс грн за рекламу с нецензурной бранью
12:52
Грозы и пожарная опасность – синоптики предупреждают жителей Харьковщины
11:43
В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)
09:48
9 августа — полтора года со дня ДТП с кортежем Ярославского (сюжет)
08:27
Учить детей офлайн в Харькове захотели родители более 20% школьников — Деменко

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове готовятся к комбинированному обучению с 1 сентября – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 15:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 сентября детсады в Харькове не будут открывать, а вот школы, возможно, выйдут на комбинированное обучение.".