У Харкові готуються до комбінованого навчання з 1 вересня – Терехов

З 1 вересня дитсадки у Харкові не відкриватимуть, а от школи можливо вийдуть на комбіноване навчання.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Загроза обстрілів завжди є по місту Харкову, доки ми не перемогли РФ, доки йде війна. Що стосується дитячих садочків, на жаль, ми не можемо собі дозволити їх відкриття, бо є загрози. Що стосується шкіл, процесу навчання наших дітей, я зараз зустрічаюсь з батьками, проговорюємо декілька варіантів, що стосується комбінованого навчання наших дітей у спеціальних облаштованих приміщеннях», – зазначив мер.

Один із варіантів, де школярі зможуть навчатися – це станції метро, сказав Терехов.

«Це сертифіковані станції, де можливо безпечно навчати наших дітей. Різні є побажання у батьків, ніхто наполягати не буде. Все буде залежати від волі і бажання батьків й дітей. Тому ми будемо готувати спеціальні приміщення, зараз ми облаштовуємо їх з тим, щоб з 1 вересня у наших дітей була можливість зайти і комбіновано навчатися», – додав Терехов.