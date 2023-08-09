У Харкові готуються до комбінованого навчання з 1 вересня – Терехов
З 1 вересня дитсадки у Харкові не відкриватимуть, а от школи можливо вийдуть на комбіноване навчання.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Загроза обстрілів завжди є по місту Харкову, доки ми не перемогли РФ, доки йде війна. Що стосується дитячих садочків, на жаль, ми не можемо собі дозволити їх відкриття, бо є загрози. Що стосується шкіл, процесу навчання наших дітей, я зараз зустрічаюсь з батьками, проговорюємо декілька варіантів, що стосується комбінованого навчання наших дітей у спеціальних облаштованих приміщеннях», – зазначив мер.
Один із варіантів, де школярі зможуть навчатися – це станції метро, сказав Терехов.
«Це сертифіковані станції, де можливо безпечно навчати наших дітей. Різні є побажання у батьків, ніхто наполягати не буде. Все буде залежати від волі і бажання батьків й дітей. Тому ми будемо готувати спеціальні приміщення, зараз ми облаштовуємо їх з тим, щоб з 1 вересня у наших дітей була можливість зайти і комбіновано навчатися», – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 вересня дитсадки у Харкові не відкриватимуть, а от школи можливо вийдуть на комбіноване навчання.".