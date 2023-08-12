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Поехала гулять с парнем и не вернулась: на Харьковщине искали подростка

Общество 11:13   12.08.2023
Виктория Яковенко
Поехала гулять с парнем и не вернулась: на Харьковщине искали подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разыскали 16-летнюю девушку, которая поехала гулять и не вернулась домой.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 11 августа в 17:15 в полицию обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что ее 16-летняя дочь накануне поехала гулять со своим парнем и не вернулась, а мобильный телефон девушки был выключен.

Полицейские через несколько часов разыскали подростка. Она была у друзей в поселке Панютино.

Девушку передали матери и провели с семьей профилактическую беседу. На женщину правоохранители составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители разыскали 16-летнюю девушку, которая поехала гулять и не вернулась домой.".