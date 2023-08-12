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Поїхала гуляти з хлопцем і не повернулася: на Харківщині шукали підлітка

Суспільство 11:13   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Поїхала гуляти з хлопцем і не повернулася: на Харківщині шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

У Харківській області правоохоронці розшукали 16-річну дівчину, яка поїхала гуляти та не повернулася додому.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 11 серпня о 17:15 до правоохоронців звернулася 51-річна жінка. Вона повідомила, що її 16-річна донька напередодні поїхала гуляти зі своїм хлопцем та не повернулась, а мобільний телефон дівчини був вимкнений.

Поліцейські за кілька годин розшукали підлітка. Вона була у друзів в селищі Панютине.

Дівчину передали матері та провели з родиною профілактичну бесіду. На жінку правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області правоохоронці розшукали 16-річну дівчину, яка поїхала гуляти та не повернулася додому.".