Поїхала гуляти з хлопцем і не повернулася: на Харківщині шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харківській області правоохоронці розшукали 16-річну дівчину, яка поїхала гуляти та не повернулася додому.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 11 серпня о 17:15 до правоохоронців звернулася 51-річна жінка. Вона повідомила, що її 16-річна донька напередодні поїхала гуляти зі своїм хлопцем та не повернулась, а мобільний телефон дівчини був вимкнений.
Поліцейські за кілька годин розшукали підлітка. Вона була у друзів в селищі Панютине.
Дівчину передали матері та провели з родиною профілактичну бесіду. На жінку правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області правоохоронці розшукали 16-річну дівчину, яка поїхала гуляти та не повернулася додому.".