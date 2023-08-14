В Дергачах водителя местного предприятия убило током – Минэнерго

В Харьковской области в городе Дергачи произошел несчастный случай.

«Водитель местного автотранспортного предприятия, находясь за рулем грузового автомобиля, кузовом транспорта прикоснулся к линии электропередачи и был поражен током. Врачи скорой помощи констатировали смерть», – сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В Минэнерго добавили, что сейчас идет расследование обстоятельств несчастного случая.

Кроме этого, в результате обстрелов РФ обесточены 418 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.