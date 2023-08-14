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В Дергачах водителя местного предприятия убило током – Минэнерго

Происшествия 12:05   14.08.2023
Виктория Яковенко
В Дергачах водителя местного предприятия убило током – Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

В Харьковской области в городе Дергачи произошел несчастный случай.

«Водитель местного автотранспортного предприятия, находясь за рулем грузового автомобиля, кузовом транспорта прикоснулся к линии электропередачи и был поражен током. Врачи скорой помощи констатировали смерть», – сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В Минэнерго добавили, что сейчас идет расследование обстоятельств несчастного случая.

Кроме этого, в результате обстрелов РФ обесточены 418 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в городе Дергачи произошел несчастный случай.".