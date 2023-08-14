Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго

Події 12:05   14.08.2023
Вікторія Яковенко
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

На Харківщині у місті Дергачі стався нещасний випадок.

«Водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть», – повідомили у Міністерстві енергетики України.

У Міненерго додали, що наразі триває розслідування обставин нещасного випадку.

Крім цього внаслідок обстрілів РФ знеструмлені 418 населених пунктів у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.

Читайте також: Узявся за обірваний дріт: на Харківщині підліток загинув від удару струмом

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна
З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна
14.08.2023, 12:25
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
14.08.2023, 12:05
На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС
На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС
14.08.2023, 11:40
Кричала про допомогу: в Харкові домашній тиран не відкривав поліцейським
Кричала про допомогу: в Харкові домашній тиран не відкривав поліцейським
14.08.2023, 11:13
Винуватять п’яних військових і один одного: ISW про реакцію в РФ на успіхи ЗСУ
Винуватять п’яних військових і один одного: ISW про реакцію в РФ на успіхи ЗСУ
14.08.2023, 11:18
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
14.08.2023, 09:08

Новини за темою:

11:40
На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС
21:22
Вовчанськ знову зимуватиме без газу – голова Чугуївської РВА
20:03
На Харківщині шукали підлітків: одна гуляла з хлопцем, інша – з друзями
19:11
Авіаудари, спроби наступу та обстріли – зведення Генштабу по Харківщині
18:03
Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у місті Дергачі стався нещасний випадок.".