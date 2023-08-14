У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
На Харківщині у місті Дергачі стався нещасний випадок.
«Водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть», – повідомили у Міністерстві енергетики України.
У Міненерго додали, що наразі триває розслідування обставин нещасного випадку.
Крім цього внаслідок обстрілів РФ знеструмлені 418 населених пунктів у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у місті Дергачі стався нещасний випадок.".