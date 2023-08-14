У Дергачах водія місцевого підприємства вбило струмом – Міненерго

На Харківщині у місті Дергачі стався нещасний випадок.

«Водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть», – повідомили у Міністерстві енергетики України.

У Міненерго додали, що наразі триває розслідування обставин нещасного випадку.

Крім цього внаслідок обстрілів РФ знеструмлені 418 населених пунктів у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.