В деоккупированном поселке на Харьковщине переулок Московский стал Киевским
Фото: Боровской поселковый совет
Переулок Московский в деоккупированном поселке Боровая Изюмского района теперь также называется Киевским, как и улица, с которой он пересекается.
Такие изменения зафиксированы распоряжением Боровской поселковой военной администрации от 8 августа, сообщается в Telegram поссовета.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 21:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переулок Московский в деоккупированном поселке Боровая Изюмского района теперь также называется Киевским, как и улица, с которой он пересекается.".