В деоккупированном поселке на Харьковщине переулок Московский стал Киевским

Переулок Московский в деоккупированном поселке Боровая Изюмского района теперь также называется Киевским, как и улица, с которой он пересекается.

Такие изменения зафиксированы распоряжением Боровской поселковой военной администрации от 8 августа, сообщается в Telegram поссовета.