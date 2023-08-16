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В деоккупированном поселке на Харьковщине переулок Московский стал Киевским

Общество 21:35   16.08.2023
Елена Нагорная
В деоккупированном поселке на Харьковщине переулок Московский стал Киевским Фото: Боровской поселковый совет

Переулок Московский в деоккупированном поселке Боровая Изюмского района теперь также называется Киевским, как и улица, с которой он пересекается.

Такие изменения зафиксированы распоряжением Боровской поселковой военной администрации от 8 августа, сообщается в Telegram поссовета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 21:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переулок Московский в деоккупированном поселке Боровая Изюмского района теперь также называется Киевским, как и улица, с которой он пересекается.".