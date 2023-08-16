У деокупованому селищі на Харківщині провулок Московський став Київським

Провулок Московський у деокупованому селищі Борова Ізюмського району тепер також називається Київським, як і вулиця, з якою він перетинається.

Такі зміни зафіксовані розпорядженням Борівської селищної військової адміністрації від 8 серпня, повідомляється в телеграмі селищної ради.