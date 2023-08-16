У деокупованому селищі на Харківщині провулок Московський став Київським
Провулок Московський у деокупованому селищі Борова Ізюмського району тепер також називається Київським, як і вулиця, з якою він перетинається.
Такі зміни зафіксовані розпорядженням Борівської селищної військової адміністрації від 8 серпня, повідомляється в телеграмі селищної ради.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 21:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Провулок Московський у деокупованому селищі Борова Ізюмського району тепер також називається Київським, як і вулиця, з якою він перетинається.".