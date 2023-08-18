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Россияне очередными обстрелами разрушили частные дома в Харьковской области

Происшествия 14:10   18.08.2023
Оксана Якушко
Россияне очередными обстрелами разрушили частные дома в Харьковской области

Правоохранители задокументировали последствия российских обстрелов по Купянску и Волчанску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

18 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате вчерашних вражеских обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора есть разрушение частных домовладений.

Купянская и Чугуевская окружная прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 14:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задокументировали последствия российских обстрелов по Купянску и Волчанску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".