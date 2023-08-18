Россияне очередными обстрелами разрушили частные дома в Харьковской области
Правоохранители задокументировали последствия российских обстрелов по Купянску и Волчанску, сообщила Харьковская областная прокуратура.
18 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В результате вчерашних вражеских обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора есть разрушение частных домовладений.
Купянская и Чугуевская окружная прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 14:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задокументировали последствия российских обстрелов по Купянску и Волчанску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".