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Росіяни черговими обстрілами зруйнували приватні будинки в Харківській області

Події 14:10   18.08.2023
Оксана Якушко
Росіяни черговими обстрілами зруйнували приватні будинки в Харківській області

Правоохоронці задокументували наслідки російських обстрілів по Куп’янську та Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

18 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів міста Вовчанськ та села Вовчанські Хутори зруйновані приватні домоволодіння. 

Куп’янська та Чугуївська окружна прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 14:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці задокументували наслідки російських обстрілів по Куп’янську та Вовчанську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".