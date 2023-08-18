Завтра, 19 августа, в Харьковской области – высокая пожарная опасность
19 августа в регионе ожидают из-за жары высокую пожарную опасность, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Засушливая погода в Харьковской области стала причиной высокой пожарной опасности, отмечают синоптики.
Прогноз пожарной опасности в Харьковской области на 19 августа.
КЛАСС И СТЕПЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
I класс⚫️ — отсутствует пожарная опасность.
II класс 🔵 — малая пожарная опасность.
III класс 🟢— средняя пожарная опасность.
IV класс 🟡 — высокая пожарная опасность. V класс — чрезвычайная пожарная опасность.
V класс 🟣 — чрезвычайная пожарная опасность (20000).
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 18:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 августа в регионе ожидают из-за жары высокую пожарную опасность, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".