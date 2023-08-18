Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека
19 серпня у регіоні очікують через спеку високу пожежну небезпеку, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Посушлива погода на Харківщині стала причиною високої пожежної небезпеки, зазначають синоптики.
Прогноз пожежної небезпеки у Харківській області на 19 серпня.
КЛАС І СТУПЕНЬ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
I клас⚫️ – відсутня пожежна небезпека.
II клас 🔵 – мала пожежна небезпека.
III клас 🟢 – середня пожежна небезпека.
IV клас 🟡 – висока пожежна небезпека. V клас – надзвичайна пожежна небезпека.
V клас 🟣 – надзвичайна пожежна небезпека (20000).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 18:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 серпня у регіоні очікують через спеку високу пожежну небезпеку, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".