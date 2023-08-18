Live
  • Пт 18.08.2023
    • Харків
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека

Суспільство 18:35   18.08.2023
Оксана Якушко
Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека

19 серпня у регіоні очікують через спеку високу пожежну небезпеку, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Посушлива погода на Харківщині стала причиною високої пожежної небезпеки, зазначають синоптики.

Прогноз пожежної небезпеки у Харківській області на 19 серпня.

КЛАС І СТУПЕНЬ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

I клас⚫️ – відсутня пожежна небезпека.

II клас 🔵 – мала пожежна небезпека.

III клас 🟢 – середня пожежна небезпека.

IV клас 🟡 – висока пожежна небезпека. V клас – надзвичайна пожежна небезпека.

V клас 🟣 – надзвичайна пожежна небезпека (20000).

Читайте також: Якою буде погода на вихідних і наступному тижні у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ворог завдав 4 авіаудари по Харківщині та знов атакував біля Синьківки – ГШ
Ворог завдав 4 авіаудари по Харківщині та знов атакував біля Синьківки – ГШ
18.08.2023, 19:03
Сирський став почесним харків’янином – Терехов
Сирський став почесним харків’янином – Терехов
18.08.2023, 11:46
Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека
Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека
18.08.2023, 18:35
З танка обстріляли Козачу Лопань: Синєгубов навів приклад, як евакуація рятує
З танка обстріляли Козачу Лопань: Синєгубов навів приклад, як евакуація рятує
18.08.2023, 18:29
На хабарі в 39 тисяч грн погорів директор комунального підприємства у Харкові
На хабарі в 39 тисяч грн погорів директор комунального підприємства у Харкові
18.08.2023, 18:06
Збільшили фінансування бригад ЗСУ у Харкові на 12,5 мільйона грн. – Терехов
Збільшили фінансування бригад ЗСУ у Харкові на 12,5 мільйона грн. – Терехов
18.08.2023, 17:35

Новини за темою:

18:35
Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека
18:29
З танка обстріляли Козачу Лопань: Синєгубов навів приклад, як евакуація рятує
17:35
Збільшили фінансування бригад ЗСУ у Харкові на 12,5 мільйона грн. – Терехов
17:06
4 роки за ґратами дали водію, який напідпитку збив жінку на переході у Харкові
16:35
Будування фортифікаційних споруд – у пріоритеті на Харківщині – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 серпня у регіоні очікують через спеку високу пожежну небезпеку, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".