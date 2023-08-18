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Якою буде погода на вихідних і наступному тижні у Харкові й області

Суспільство 15:55   18.08.2023
Оксана Якушко
Якою буде погода на вихідних і наступному тижні у Харкові й області

Прогноз погоди на найближчі дні по Харкову та області надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

19 серпня: Мінлива хмарність.🌤

По області: Без опадів.☀️

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 29 – 34°.

 

По місту: Без опадів.☀️

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 19°, вдень 30 – 32°.

 

20 серпня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів.☀️

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 22°, вдень 30 – 35°.

 

21 серпня: Мінлива хмарність🌤. Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.⛈

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 23°, вдень 27 – 32°.

 

22 серпня: Мінлива хмарність.🌤 Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.⛈

Вдень без істотних опадів.☀️

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 19°, вдень 25 – 30°.

 

23 серпня: Мінлива хмарність.🌤 Без істотних опадів.☀️

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 13 – 18°, вдень 23 – 28°.

 

Прогноз   погоди   Українського   гідрометцентру💧  на  наступні  6 – 10 добу:

 

24 – 28 серпня: Переважно без опадів. ☀️

Температура повітря🌡: вночі 13 – 19°; вдень 25 – 31🌧

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 15:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на найближчі дні по Харкову та області надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".