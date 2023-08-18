Якою буде погода на вихідних і наступному тижні у Харкові й області
Прогноз погоди на найближчі дні по Харкову та області надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
19 серпня: Мінлива хмарність.🌤
По області: Без опадів.☀️
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 29 – 34°.
По місту: Без опадів.☀️
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 17 – 19°, вдень 30 – 32°.
20 серпня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів.☀️
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 17 – 22°, вдень 30 – 35°.
21 серпня: Мінлива хмарність🌤. Вночі без істотних опадів.
Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.⛈
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 18 – 23°, вдень 27 – 32°.
22 серпня: Мінлива хмарність.🌤 Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.⛈
Вдень без істотних опадів.☀️
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 14 – 19°, вдень 25 – 30°.
23 серпня: Мінлива хмарність.🌤 Без істотних опадів.☀️
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 13 – 18°, вдень 23 – 28°.
Прогноз погоди Українського гідрометцентру💧 на наступні 6 – 10 добу:
24 – 28 серпня: Переважно без опадів. ☀️
Температура повітря🌡: вночі 13 – 19°; вдень 25 – 31🌧
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Ви читали новину: «Якою буде погода на вихідних і наступному тижні у Харкові й області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 15:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на найближчі дні по Харкову та області надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".