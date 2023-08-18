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Какой будет погода на выходных и следующей неделе в Харькове и области

Общество 15:55   18.08.2023
Оксана Якушко
Какой будет погода на выходных и следующей неделе в Харькове и области

Прогноз погоды на ближайшие дни по Харькову и области предоставил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

19 августа: Переменная облачность.
По области: Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 20°, днем 29 — 34°.

По городу: Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 19°, днем 30 — 32°.

20 августа: Облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 22°, днем 30 — 35°.

21 августа: Переменная облачность. Ночью без существенных осадков.
Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 23°, днем 27 — 32°.

22 августа: Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.
Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 19°, днем 25 — 30°.

23 августа: Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18°, днем 23 — 28°.

Прогноз погоды Украинского гидрометцентра💧 на следующие 6 — 10 сутки:

24 — 28 августа: Преимущественно без осадков. ☀️
Температура воздуха: ночью 13 — 19°; днем 25 — 31🌧

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на ближайшие дни по Харькову и области предоставил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".