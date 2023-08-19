Нанесли не менее 20 ударов: армия РФ с утра бьет из САУ по Казачьей Лопани

Начиная с 7 часов утра террористы из РФ обстреливают приграничный поселок на Харьковщине.

«Российские террористы нанесли не менее 20 ударов (предварительно – из САУ), повредив до 10 частных домов. В результате обстрелов перебиты газопроводы, электросети, уничтожен электрический трансформатор. Часть поселка пока остается без света и газа», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что на месте работают экстренные службы.

О погибших и пострадавших на данный момент информации нет.