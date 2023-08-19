Live
  • Сб 19.08.2023
    • Харьков
  •   +34°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Нанесли не менее 20 ударов: армия РФ с утра бьет из САУ по Казачьей Лопани

Происшествия 12:18   19.08.2023
Оксана Горун
Нанесли не менее 20 ударов: армия РФ с утра бьет из САУ по Казачьей Лопани Фото: telegram Вячеслава Задоренко

Начиная с 7 часов утра террористы из РФ обстреливают приграничный поселок на Харьковщине.

«Российские террористы нанесли не менее 20 ударов (предварительно – из САУ), повредив до 10 частных домов. В результате обстрелов перебиты газопроводы, электросети, уничтожен электрический трансформатор. Часть поселка пока остается без света и газа», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Обстрел Казачьей Лопани 19 августа 2023
Фото: telegram Вячеслава Задоренко

Он отметил, что на месте работают экстренные службы.

Обстрел Казачьей Лопани 19 августа 2023 2
Фото: telegram Вячеслава Задоренко

О погибших и пострадавших на данный момент информации нет.

Читайте также: В полночь на Харьковщине из-за обстрела получили ранения двое — Синегубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине придумали новый способ эвакуировать детей из Купянска
На Харьковщине придумали новый способ эвакуировать детей из Купянска
19.08.2023, 11:01
В ISW опровергли пессимистичные оценки контрнаступления на юге Washington Post
В ISW опровергли пессимистичные оценки контрнаступления на юге Washington Post
19.08.2023, 08:00
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу
18.08.2023, 10:48
«Построили раз, построим и во второй»: Роганский мясокомбинат уезжает на запад
«Построили раз, построим и во второй»: Роганский мясокомбинат уезжает на запад
18.08.2023, 22:33
В Харькове из-за ракетного удара по Чернигову перенесли акцию актеров
В Харькове из-за ракетного удара по Чернигову перенесли акцию актеров
19.08.2023, 13:23
ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)
ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)
19.08.2023, 12:05

Новости по теме:

08:51
В полночь на Харьковщине из-за обстрела получили ранения двое — Синегубов
19:24
Около 20 ударов нанесла РФ по приграничному поселку на Харьковщине (фото)
18:29
Ударили по Казачьей Лопани: Синегубов привел пример, как эвакуация спасает
08:43
Разрушены дома, погибла женщина — Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине
07:53
Три пожара, погибший и раненый — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Нанесли не менее 20 ударов: армия РФ с утра бьет из САУ по Казачьей Лопани»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 12:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с 7 часов утра террористы из РФ обстреливают приграничный поселок на Харьковщине".