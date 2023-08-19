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Завдали не менше 20 ударів: армія РФ зранку б’є з САУ по Козачій Лопані

Події 12:18   19.08.2023
Оксана Горун
Завдали не менше 20 ударів: армія РФ зранку б’є з САУ по Козачій Лопані

Починаючи з 7 години ранку терористи з РФ обстрілюють прикордонне селище на Харківщині.

Російські терористи завдали щонайменше 20 ударів (попередньо – з САУ), пошкодивши до 10-ти приватних будинків. Внаслідок обстрілів перебиті газопроводи, електромережі, знищено електричний трансформатор. Частина селища поки що залишається без світла та газу“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Обстріл Козачої Лопані 19 серпня 2023

Він наголосив, що на місці працюють екстрені служби.

Обстріл Козачої Лопані 19 серпня 2023 2

Про загиблих та постраждалих на цей час інформації немає.

Читайте також:  Опівночі на Харківщині через обстріл отримали поранення двоє — Синєгубов

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з 7 години ранку терористи з РФ обстрілюють прикордонне селище на Харківщині".