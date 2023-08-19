Завдали не менше 20 ударів: армія РФ зранку б’є з САУ по Козачій Лопані

Починаючи з 7 години ранку терористи з РФ обстрілюють прикордонне селище на Харківщині.

“Російські терористи завдали щонайменше 20 ударів (попередньо – з САУ), пошкодивши до 10-ти приватних будинків. Внаслідок обстрілів перебиті газопроводи, електромережі, знищено електричний трансформатор. Частина селища поки що залишається без світла та газу“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він наголосив, що на місці працюють екстрені служби.

Про загиблих та постраждалих на цей час інформації немає.