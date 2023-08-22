Неудачная высадка на Луну не только поставила жирный крест на рф как на космической державе, но и на ее планах единолично захватить лучший участок спутника Земли ради абсолютного господства над всей планетой.

Марк Фейгин вместе с инженером-конструктром Вадимом Лукашевичем обсудили долгожданную и первую в истории российскую лунную миссию «Луна-25», которая завершилась оглушительным фиаско, когда космический корабль разбился о поверхность Луны.

Никакой преемственности рф от космических традиций СССР, от конструкторской школы Королева, нет – все потеряно, все создается в рф с нуля, говорит инженер-конструктор Вадим Лукашевич.

«Сейчас россия в одном ряду со странами, которые пытаются впервые сесть на Луну – с Индией, Израилем, Японией. Эти три страны сделали попытки – и все неудачные. Причем Индия уже дважды пыталась прилуниться, и сейчас у нее третья попытка», — отметил Лукашевич.

Так почему же произошла неудача при высадке россиян? Первые лунные аппараты летели на спутник Земли по прямой, без захода на орбиту. Сейчас технология прилунения изменилась.

«Сейчас все страны – США, Китай, — садятся с орбиты искусственного спутника Земли. То есть ты подлетаешь к Луне, тормозишься, выходишь на заданную орбиту, ее корректируешь, измеряешь, потом с нее переходишь на предпосадочную орбиту, откуда спускаешься на поверхность Луны. Высота переселения небольшая – 14-18 км. И уже с этой точки садишься на Луну. Все, кто пытался сесть на Луну, все выполняли этот этап маневрирования и все благополучно его прошли. Кроме рф. Дальше посадка. Посадка на Луну это очень сложно, на порядок сложнее маневрирования на орбите Луны. Все неудачи возникали на этапе снижения и посадки. Так потеряны два индийских, израильский и японский аппараты. Так у рф сейчас приоритет – россияне первые в мире умудрились упасть с орбиты Луны», — смеется Лукашевич.

«Россия первая умудрилась споткнуться и упасть перед порогом. Если у тебя задача зайти в дом и сесть на диван, то кто-то падал на крыльце, кто-то в прихожей. Рф упала, увидев его. Сама по себе потеря аппарата при формировании предпосадочной орбиты – это позор. Такой примитивной ошибки не делал никто», — подчеркнул инженер-конструктор.

Но главное не в этом, а в том, зачем нужна была Луна россии.

«В середине 21 века наличие лунной базы моежт стать необходимым компонентом стратегического паритета ведущих мировых держав», — цитирует Лукашевич государственный документ рф, доступный для рядового пользователя интернета.

«После Второй мировой войны статус ведущей державы давало ядерное оружие. В 60-70 годах статус подтверждался пилотируемыми полетами в космос. Но сейчас ядерных государств больше 30, а в космос стремятся все, кому не попадя, включая Иран и Северную Корею. Поэтому чтобы поиграть мускулами, к 2050 году, чтобы иметь статус сверхдержавы, у тебя должна быть станция на Луне. Больше ни для чего. Все остальное – наука, астрофизическая обсерватория, академия наук – это мишура. Лунная станция – это понты, чтобы тебя воспринимали как сверхдержаву, и отношение к программе – тоже как к понтам – вещь не особо нужная, но для того, чтобы чешуей блеснуть. И в том же документе: «Закрепление за рф наиболее привлекательного района для размещения на нем лунной базы». То есть главной задачей Луны – 25 было застолбить наиболее лакомый кусок Луны», — резюмировал Лукашевич.