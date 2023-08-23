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Не отдадим ни Харьков, ни Днепр — Зеленский об идее перебросить силы на юг

Политика 19:31   23.08.2023
Елена Нагорная
Не отдадим ни Харьков, ни Днепр — Зеленский об идее перебросить силы на юг

Президент Владимир Зеленский ответил на критику тактики ВСУ по распределению сил и средств между востоком и югом, которую накануне опубликовало издание «The New York Times».

Во время брифинга глава государства подчеркнул, что сейчас на востоке находится примерно 200 тысяч российских солдат.

«Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы и куда-то их перебросим. Не хочу говорить куда. Например, там, где это нам желательно, нам это нужно. Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега», — сказал президент.

Захватчики именно на это и рассчитывают, отметил Зеленский.

«Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», — добавил глава государства.

Напомним, издание «The New York Times» писало со ссылкой на мнения американских и других западных официальных лиц, что ВСУ распыляют силы, распределив их примерно поровну между востоком и югом. В публикации Украине советуют сосредоточиться на фронте в направлении Мелитополя, который является главным приоритетом Киева, и на прорыве через российские минные поля и другие оборонительные сооружения, даже если украинцы потеряют больше солдат и техники в этом процессе.

Читайте также: Офицеры ВСУ говорят, что война может длиться еще 2 года – The New York Times

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 19:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский ответил на критику тактики ВСУ по распределению сил и средств между востоком и югом, которую накануне опубликовало издание «The New York Times».".