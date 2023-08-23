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Не віддамо Харків і Дніпро – Зеленський про ідею перекинути сили на південь

Політика 19:31   23.08.2023
Олена Нагорна
Не віддамо Харків і Дніпро – Зеленський про ідею перекинути сили на південь

Президент Володимир Зеленський відповів на критику тактики ЗСУ щодо розподілу сил та засобів між сходом та півднем, яку напередодні опублікувало видання “The New York Times”.

Під час брифінгу глава держави наголосив, що зараз на сході знаходиться приблизно 200 тисяч російських солдатів.

«Пропозиція така: давайте візьмемо звідти наші Збройні сили й кудись їх перекинемо. Не хочу говорити куди, наприклад, там, де це нам бажано, нам це потрібно. Думаю так, після цього буде наступне: пару днів Слов’янськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги», – сказав президент.

Загарбники саме на це й розраховують, зазначив Зеленський.

“Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують”, – додав голова держави.

Нагадаємо, видання “The New York Times” писало з посиланням на думки американських та інших західних офіційних осіб, що ЗСУ розпорошують сили, розподіливши їх приблизно порівну між сходом і півднем. У публікації Україні радять зосередитись на фронті у напрямку Мелітополя, який є пріоритетом Києва, та на прориві через російські мінні поля та інші оборонні споруди, навіть якщо українці втратять більше солдатів та техніки у цьому процесі.

Читайте також: Офіцери ЗСУ кажуть, що війна може тривати ще 2 роки – The New York Times

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський відповів на критику тактики ЗСУ щодо розподілу сил та засобів між сходом та півднем, яку напередодні опублікувало видання “The New York Times”.".