Незважаючи на запеклі бої та значні втрати, українські командири кажуть, що зараз сили ЗСУ перебувають у кращій формі, ніж кілька місяців тому, тоді як російські війська почуваються гірше, пише The New York Times .

Зараз, за 10 тижнів масштабного контрнаступу ЗСУ, з великими втратами особового складу та втратами техніки, зростає питання, чи зможе Україна пробити російські оборонні лінії.

Незважаючи на виснажливі бої, українські війська на більшій частині 1000-км фронту просуваються вперед, і командири та солдати-ветерани кажуть, що вони зараз у кращій формі, ніж шість чи 12 місяців тому.

«Якщо рік тому ми вели оборонні дії і перед нами стояло завдання стримати ворога, то тепер ми маємо можливість наступати», — сказав в інтерв’ю на передовій командир 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Дмитро Лисюк.

Українські офіцери майже завжди налаштовані оптимістично. Навіть якщо контрнаступ поки що дає неоднозначні результати, оскільки українські війська сповільнилися через щільні мінні поля. Їхній оптимізм пом’якшується поглибленим усвідомленням того, що війна, ймовірно, триватиме ще принаймні два роки. Про деякі командири навіть говорять про постійний стан конфлікту.

Але полковник Лисюк та інші лідери кажуть, що їхні підрозділи навчені та оснащені краще, ніж будь-коли, завдяки мільярдам доларів західної допомоги.

Вони розробили, як керувати підготовкою нових солдатів і як продовжувати поповнювати свої ряди після втрат, навіть продовжуючи воювати. Майже кожен підрозділ виріс у професіоналізмі та розмірі: батальйони перетворилися на бригади, а групи добровольців – на офіційні військові частини.

Західна артилерія більшого радіусу дії, зокрема, нещодавно надані США касетні боєприпаси, виявилися ефективними у знищенні російських військ, бронетехніки та РСЗВ.

Тому російське підкріплення стримується, не бажаючи переходити в зону дії українських гармат.

«Їм не можна підходити ближче, інакше їх знищать», – сказав керівник загону безпілотників підполковник Ашот Арутюнян. За його словами, тепер рф частіше використовує авіаційні бомби і ракетні удари.

Понад рік такі підрозділи, як 128-а гірсько-штурмова бригада, утримують лінію вздовж Запорізького фронту, що часто дуже важке завдання через постійне бомбардуванням з боку росіян.

Дві успішні кампанії на Харківському та Херсонському напрямках додали багатьом українським солдатам і офіцерам на фронті впевненості в головному плані генерала Залужного,

«Тактично, хитрістю, західною технікою ЗСУ проривають їхню оборону. Успіх — це лише питання часу», – сказав 30-річний заступник командира батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Тисень».

Російські війська розпочали новий наступ на північному сході України в напрямку міста Куп’янськ, але українські підрозділи кажуть, що їм вдалося стримати їх.

«Тисень та» інші командири кажуть, що російські сили, які вони бачили, у гіршому стані, ніж українські.

«Порівняно з початком війни їхня техніка та особовий склад у дуже жалюгідному стані», – сказав Тисень.

На південному фронті, за словами солдатів і командирів, є ознаки того, що українська артилерія виснажує російські підрозділи, які стоять перед ними, головним чином завдяки американським касетним боєприпасам.

«Ми їх досить ефективно використовуємо», – зазначив полковник Лисюк. «Вони приїхали в середині липня. І ми використовуємо їх постійно».

«За цей час ми знищили багато артилерії противника», – сказав він. – Якщо раніше працювало 20 російських гармат, то зараз від 2 до 4». За його словами, також є ознаки того, що росіяни «не можуть підтримувати постійну бойову готовність».

Коли російські війська почали відступати, російські війська обстріляли поле бою ракетами, вбивши власних людей.

«Вони поховали досить багато своїх хлопців», – сказав «Херсон».

Більшість українських командирів заявили, що їхні лідери виявляли набагато більше турботи про життя своїх людей, ніж російське командування про свої війська. Але зволікання зі звільненням, яке з одно боку мало зберегти людей, дало протилежний результат, на думку офіцерів. Командири затримали контрнаступ, давши росіянам час мінувати траншеї, сказав офіцер спецназу Олексій.

Його підрозділ втратив 15 чоловік за чотири дні невдалого штурму села на початку контрнаступу. Коли перший штурм зіткнувся з труднощами, командири відступили, щоб перегрупуватися замість того, щоб посилати підкріплення.

«Якби ми зробили це одним поштовхом, досягли успіху і втратили б менше людей. Але командири думали: «ми постараємося втратити менше людей», і зараз майже вся наша група в лікарні», – зазначив Олексій.

Те, як довго можуть нести такі втрати обидві сторони, тепер може виявитися вирішальним для майбутнього перебігу війни. РФ може залучити утричі більше населення, але українські командири неодноразово вказували на вирішальну різницю між двома сторонами: українці боряться, щоб врятувати свою країну.

«Неважливо, скільки це буде», — сказав Херсон. Було б чудово, якби це закінчилося за тиждень. Якщо довше — у нас немає вибору».