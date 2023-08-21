Офицеры ВСУ говорят, что война может длиться еще 2 года – The New York Times

Несмотря на упорные бои и значительные потери, украинские командиры говорят, что сейчас силы ВСУ находятся в лучшей форме, чем несколько месяцев назад, тогда как российские войска чувствуют себя хуже, пишет The New York Times.

Сейчас, спустя 10 недель масштабного контрнаступления ВСУ, с большими потерями личного состава и потерями техники, растет вопрос, сможет ли Украина пробить российские линии.

Несмотря на изнурительные бои, украинские войска на большей части 1000-киллометрового фронта продвигаются вперед, а командиры и солдаты-ветераны говорят, что они сейчас в лучшей форме, чем шесть или 12 месяцев назад.

«Если год назад мы вели оборонительные действия и перед нами стояла задача сдержать врага, то теперь мы имеем возможность наступать», — сказал в интервью на передовой командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Дмитрий Лысюк.

Украинские офицеры почти всегда настроены оптимистично. Даже если контрнаступление пока дает неоднозначные результаты, поскольку украинские войска замедлились из-за плотных минных полей. Их оптимизм смягчается осознанием того, что война, вероятно, продлится еще по крайней мере два года. Некоторые командиры даже говорят о постоянном состоянии конфликта.

Но полковник Лысюк и другие лидеры говорят, что их подразделения обучены и оснащены лучше, чем когда-либо, благодаря миллиардам долларов западной помощи.

Они разработали, как управлять подготовкой новых солдат и как продолжать пополнять свои ряды после потерь, даже продолжая воевать. Практически каждое подразделение выросло в профессионализме и размере: батальоны превратились в бригады, а группы добровольцев – в официальные воинские части.

Западная артиллерия большего радиуса действия, в частности недавно предоставленные США кассетные боеприпасы, оказались эффективными в уничтожении российских войск, бронетехники и РСЗО.

Потому российское подкрепление сдерживается, не желая переходить в зону действия украинских пушек.

«Им нельзя подходить поближе, иначе их уничтожат», – сказал руководитель отряда беспилотников подполковник Ашот Арутюнян. По его словам, теперь рф чаще использует авиационные бомбы и ракетные удары.

Более года такие подразделения, как 128-я горно-штурмовая бригада, удерживают линию вдоль Запорожского фронта, что часто очень трудная задача из-за постоянной бомбардировки со стороны россиян.

Две успешные кампании на Харьковском и Херсонском направлениях добавили многим украинским солдатам и офицерам на фронте уверенности в главном плане генерала Залужного.

«Тактической хитростью и западной техникой ВСУ прорывают оборону россиян. Успех — это только вопрос времени», — сказал 30-летний заместитель командира батальона 80-й десантно-штурмовой бригады с позывной «Тысень».

Российские войска начали новое наступление на северо-востоке Украины в направлении города Купянск, но украинские подразделения говорят, что им удалось сдержать их.

«Тысень» и другие командиры говорят, что российские силы, которые они видели, в худшем состоянии, чем украинские.

«По сравнению с началом войны их техника и личный состав в очень плачевном состоянии», – сказал «Тысень».

На южном фронте, по словам солдат и командиров, есть признаки того, что украинская артиллерия истощает стоящие перед ними российские подразделения, главным образом благодаря американским кассетным боеприпасам.

«Мы их достаточно эффективно используем», — отметил полковник Лысюк. — Они приехали в середине июля. И мы используем их постоянно».

«За это время мы уничтожили много артиллерии противника», — сказал он. – Если раньше работало 20 российских пушек, то сейчас от 2 до 4». По его словам, также есть признаки того, что россияне «не могут поддерживать постоянную боевую готовность».

Когда россияне начали отступать, русские войска обстреляли поле боя ракетами, убив собственных людей.

«Они похоронили достаточно много своих ребят», — сказал «Херсон».

Большинство украинских командиров заявили, что их лидеры проявляли гораздо больше заботы о жизни своих людей, чем российское командование о своих войсках. Но промедление с освобождением, которое с одной стороны должно было сохранить людей, дало противоположный результат, по мнению офицеров.

Командиры задержали контрнаступление, дав россиянам время миновать траншеи, сказал офицер спецназа Алексей.

Его подразделение потеряло 15 человек за четыре дня неудачного штурма села в начале контрнаступления. Когда первый штурм столкнулся с трудом, командиры отступили, чтобы перегруппироваться вместо того, чтобы посылать подкрепление.

«Если бы мы сделали это одним толчком, добились бы успеха и потеряли бы меньше людей. Но командиры думали: «мы постараемся потерять меньше людей» — и сейчас почти вся наша группа в больнице», — отметил Алексей.

То, как долго могут нести такие потери обе стороны, теперь может оказаться решающим для предстоящего войны. РФ может привлечь втрое большее людей, но украинские командиры неоднократно указывали на решающую разницу между двумя сторонами: украинцы борются, чтобы спасти свою страну.

«Неважно, сколько это будет продолжаться», — сказал «Херсон». — Было бы здорово, если бы это закончилось за неделю. Если дольше – у нас нет выбора».