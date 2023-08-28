«Харьковводоканал» заменил более 140 задвижек на сетях

С начала года бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» провели замену 143 единиц запорной арматуры на сетях.

В частности, в Салтовском районе, водопроводное хозяйство которого испытало значительные разрушения вследствие обстрелов, установили 46 задвижек. Так, недавно новая запорная арматура появилась на пр. Тракторостроителей, где коммунальщики занимались перекладкой ввода протяженностью 25 м в центральный районный тепловой пункт.

«Наряду с проведением ежедневных аварийных, ремонтных и профилактических мероприятий на сетях водоснабжения, большое внимание уделяем соответствующему техническому состоянию задвижек, которые играют важную роль в обеспечении стабильного водоснабжения. Поэтому в случае выявления неисправностей в работе запорной арматуры незамедлительно принимаем действенные меры», — отметил начальник районной службы Вячеслав Глущенко.