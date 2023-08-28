«Харьковводоканал» заменил более 140 задвижек на сетях
С начала года бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» провели замену 143 единиц запорной арматуры на сетях.
В частности, в Салтовском районе, водопроводное хозяйство которого испытало значительные разрушения вследствие обстрелов, установили 46 задвижек. Так, недавно новая запорная арматура появилась на пр. Тракторостроителей, где коммунальщики занимались перекладкой ввода протяженностью 25 м в центральный районный тепловой пункт.
«Наряду с проведением ежедневных аварийных, ремонтных и профилактических мероприятий на сетях водоснабжения, большое внимание уделяем соответствующему техническому состоянию задвижек, которые играют важную роль в обеспечении стабильного водоснабжения. Поэтому в случае выявления неисправностей в работе запорной арматуры незамедлительно принимаем действенные меры», — отметил начальник районной службы Вячеслав Глущенко.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 17:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» провели замену 143 единиц запорной арматуры на сетях.".