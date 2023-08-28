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«Харківводоканал» замінив понад 140 засувок на мережах

Суспільство 17:24   28.08.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» замінив понад 140 засувок на мережах
З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» провели заміну 143 одиниць запірної арматури на мережах.
Зокрема, у Салтівському районі, водопровідне господарство якого зазнало значних руйнувань внаслідок обстрілів, встановили 46 засувок. Так, нещодавно нова запірна арматура з’явилася на пр. Тракторобудівників, де комунальники займалися перекладанням вводу довжиною 25 м у центральний районний тепловий пункт.

«Разом з проведенням щоденних аварійних, ремонтних та профілактичних заходів на мережах водопостачання, велику увагу приділяємо відповідному технічному стану засувок, які відіграють важливу роль у забезпеченні стабільного водопостачання. Тому у випадку виявлення несправностей у роботі запірної арматури негайно вживаємо дієвих заходів», – зазначив начальник районної служби В’ячеслав Глущенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 17:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» провели заміну 143 одиниць запірної арматури на мережах.".