«Харківводоканал» замінив понад 140 засувок на мережах

«Разом з проведенням щоденних аварійних, ремонтних та профілактичних заходів на мережах водопостачання, велику увагу приділяємо відповідному технічному стану засувок, які відіграють важливу роль у забезпеченні стабільного водопостачання. Тому у випадку виявлення несправностей у роботі запірної арматури негайно вживаємо дієвих заходів», – зазначив начальник районної служби В’ячеслав Глущенко.

Зокрема, у Салтівському районі, водопровідне господарство якого зазнало значних руйнувань внаслідок обстрілів, встановили 46 засувок. Так, нещодавно нова запірна арматура з’явилася на пр. Тракторобудівників, де комунальники займалися перекладанням вводу довжиною 25 м у центральний районний тепловий пункт.