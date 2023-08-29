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РФ разрушила 90% сетей: Великая Камышеваха – почти полностью со светом

Общество 15:52   29.08.2023
Виктория Яковенко
РФ разрушила 90% сетей: Великая Камышеваха – почти полностью со светом Фото: ХОВА

В деоккупированном селе Великая Камышеваха энергетики вернули свет большинству потребителей.

По данным ХОВА, к электроснабжению уже подключили 85% жителей.

«Местная электросеть получила значительные разрушения: уровень повреждений достигал 90%. Энергетики работают здесь с марта и почти без выходных. Сейчас полностью восстановили высоковольтную линию, питающую село. Ее протяженность – 27 км. Для завершения всех работ нужно еще около двух недель», — сообщил заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.

Кроме этого, на 80% восстановлены линии 0,4 кВ, заменены перебитые провода на современный самонесущий изолированный провод. Также специалисты запитали шесть подстанций в селе.

В ХОВА также отметили, что в результате боевых действий в населенном пунктк повреждены 199 жилых домов, еще 144 полностью разрушены.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 15:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном селе Великая Камышеваха энергетики вернули свет большинству потребителей.".