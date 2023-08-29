РФ разрушила 90% сетей: Великая Камышеваха – почти полностью со светом

В деоккупированном селе Великая Камышеваха энергетики вернули свет большинству потребителей.

По данным ХОВА, к электроснабжению уже подключили 85% жителей.

«Местная электросеть получила значительные разрушения: уровень повреждений достигал 90%. Энергетики работают здесь с марта и почти без выходных. Сейчас полностью восстановили высоковольтную линию, питающую село. Ее протяженность – 27 км. Для завершения всех работ нужно еще около двух недель», — сообщил заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.

Кроме этого, на 80% восстановлены линии 0,4 кВ, заменены перебитые провода на современный самонесущий изолированный провод. Также специалисты запитали шесть подстанций в селе.

В ХОВА также отметили, что в результате боевых действий в населенном пунктк повреждены 199 жилых домов, еще 144 полностью разрушены.