РФ разрушила 90% сетей: Великая Камышеваха – почти полностью со светом
В деоккупированном селе Великая Камышеваха энергетики вернули свет большинству потребителей.
По данным ХОВА, к электроснабжению уже подключили 85% жителей.
«Местная электросеть получила значительные разрушения: уровень повреждений достигал 90%. Энергетики работают здесь с марта и почти без выходных. Сейчас полностью восстановили высоковольтную линию, питающую село. Ее протяженность – 27 км. Для завершения всех работ нужно еще около двух недель», — сообщил заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.
Кроме этого, на 80% восстановлены линии 0,4 кВ, заменены перебитые провода на современный самонесущий изолированный провод. Также специалисты запитали шесть подстанций в селе.
В ХОВА также отметили, что в результате боевых действий в населенном пунктк повреждены 199 жилых домов, еще 144 полностью разрушены.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном селе Великая Камышеваха энергетики вернули свет большинству потребителей.".