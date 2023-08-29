РФ зруйнувала 90% мереж: Велика Комишуваха – майже повністю зі світлом
У деокупованому селі Велика Комишуваха енергетики повернули світло більшості споживачів.
За даними ХОВА, до електропостачання вже підключили 85% жителів.
«Місцева електромережа зазнала значних руйнувань: рівень пошкоджень сягав до 90%. Енергетики працюють тут з березня та майже без вихідних. Наразі повністю відновили високовольтну лінію, яка живить село. Її протяжність – 27 км. Для завершення усіх робіт потрібно ще приблизно два тижні», – повідомив заступник голови ХОВА Михайло Харнам.
Крім цього, на 80% відновлено лінії 0,4 кВ, замінено перебиті дроти на сучасний самонесучий ізольований провід. Також фахівці заживили шість підстанцій у селі.
У ХОВА також зазначили, що внаслідок бойових дій у населеному пункті пошкоджені 199 житлових будинків, ще 144 повністю зруйновані.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селі Велика Комишуваха енергетики повернули світло більшості споживачів.".