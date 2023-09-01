Будут ли мероприятия в День знаний в Харькове и области. Обращение Синегубова

Из соображений безопасности никаких празднований Дня знаний с участием большого количества людей в Харьковской области не будет, сообщил в обращении по случаю 1 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ключевым вопросом остается безопасность всех участников образовательного процесса. Поэтому большинство школ, колледжей и вузов Харьковщины пока будут работать дистанционно. Мы вынуждены выбирать именно такой формат, ведь враг целенаправленно бьет по гражданским объектам, ставя своей целью террор гражданских», — отметил Синегубов.

Как сообщалось, в учебной сети Харькова — 184 школы, в которых учатся 112 тысяч детей. Все учреждения среднего образования начинают учебный год в онлайн-формате. Параллельно с этим будет работать офлайн — несколько раз в неделю дети будут посещать занятия в метрополитене. На станциях «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова» обустроили 17 кабинетов площадью по 40 квадратных метров.