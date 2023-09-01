Чи будуть заходи на День знань у Харкові та області. Звернення Синєгубова

З міркувань безпеки жодних святкувань Дня знань за участю великої кількості людей у ​​Харківській області не буде, повідомив у зверненні з нагоди 1 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ключовим питанням залишається безпека усіх учасників освітнього процесу. Тому більшість шкіл, коледжів та вишів Харківщини поки працюватимуть в дистанційно. Ми змушені обирати саме такий формат, адже ворог цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах, ставлячи собі за мету терор цивільних”, – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Як повідомлялося, у навчальній мережі Харкова — 184 школи, в яких навчаються 112 тисяч дітей. Усі заклади середньої освіти розпочинають навчальний рік в онлайн-форматі. Паралельно з цим працюватиме офлайн – кілька разів на тиждень діти відвідуватимуть заняття у метрополітені. На станціях “Перемога”, “Університет”, “Метробудівників”, “Тракторний завод” та “Академіка Павлова” облаштували 17 кабінетів площею по 40 квадратних метрів.