Офисный центр возле Саржиного яра: выбрали новое место для строительства

Для «скандального» строительства «многофункционального центра» в Харькове выбрали новое место. Оно находится в Индустриальном районе.

«Мы никогда не задействовали Саржин яр. А ближайшая территория, которая была гипотетически тогда оговорена, она изменена. Сейчас мы общались с общественностью и очень тщательно подходили и нашли совсем другое место, где будет расположен этот центр», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, строить этот центр будут в Индустриальном районе, подробностей мэр не сообщил по соображениям безопасности.

«И это центр, в котором могут в случае необходимости тоже учиться наши дети. Но там могут учиться и студенты, там будет безопасное пространство для всех граждан Харькова и вынужденных переселенцев, которых в городе 186 тыс.», – добавил мэр.