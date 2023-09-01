Офисный центр возле Саржиного яра: выбрали новое место для строительства
Для «скандального» строительства «многофункционального центра» в Харькове выбрали новое место. Оно находится в Индустриальном районе.
«Мы никогда не задействовали Саржин яр. А ближайшая территория, которая была гипотетически тогда оговорена, она изменена. Сейчас мы общались с общественностью и очень тщательно подходили и нашли совсем другое место, где будет расположен этот центр», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, строить этот центр будут в Индустриальном районе, подробностей мэр не сообщил по соображениям безопасности.
«И это центр, в котором могут в случае необходимости тоже учиться наши дети. Но там могут учиться и студенты, там будет безопасное пространство для всех граждан Харькова и вынужденных переселенцев, которых в городе 186 тыс.», – добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 16:09;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для «скандального» строительства «многофункционального центра» в Харькове выбрали новое место. Оно находится в Индустриальном районе.".