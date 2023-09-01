Офісний центр біля Саржиного яру: обрали нове місце для будівництва – Терехов
Для «скандального» будівництва «багатофункціонального центру» у Харкові обрали нове місце. Воно знаходиться в Індустріальному районі.
«Ми ніколи не задіювали Саржин яр. А прилегла територія, яка була гіпотетично тоді обумовлена, вона змінена. Зараз ми спілкувалися з громадськістю і дуже ретельно підходили і знайшли зовсім інше місце, де буде розташований цей центр», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами будувати цей центр будуть в Індустріальному районі, подробиць мер не повідомив з міркувань безпеки.
«І це центр в якому можуть в разі необхідності теж навчатися наші діти. Але там можуть навчатися і студенти, там буде безпечний простір для всіх громадян Харкова і вимушених переселенців, яких у місті 186 тис.», – додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 16:09;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для «скандального» будівництва «багатофункціонального центру» у Харкові обрали нове місце. Воно знаходиться в Індустріальному районі.".