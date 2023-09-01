Офісний центр біля Саржиного яру: обрали нове місце для будівництва – Терехов

Для «скандального» будівництва «багатофункціонального центру» у Харкові обрали нове місце. Воно знаходиться в Індустріальному районі.

«Ми ніколи не задіювали Саржин яр. А прилегла територія, яка була гіпотетично тоді обумовлена, вона змінена. Зараз ми спілкувалися з громадськістю і дуже ретельно підходили і знайшли зовсім інше місце, де буде розташований цей центр», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами будувати цей центр будуть в Індустріальному районі, подробиць мер не повідомив з міркувань безпеки.

«І це центр в якому можуть в разі необхідності теж навчатися наші діти. Але там можуть навчатися і студенти, там буде безпечний простір для всіх громадян Харкова і вимушених переселенців, яких у місті 186 тис.», – додав мер.