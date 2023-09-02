И часа не простояли. В Харькове неизвестные поломали макеты от ЛГБТ (видео)
Сегодня картонные фигуры, оставленные активистами ЛГБТ-сообщества в центре Харькова, неизвестные повалили и уничтожили.
Сегодня во время ЛГБТ-прайда в центре Харькова волонтеры разместили 100 фигур, окрашенных с одной стороны в цвета флага Украины, а с другой – в цвета радужного флага, символа ЛГБТ+ сообщества.
После завершения марша фигуры остались в городском пространстве. Эти «невидимые фигуры» символизируют ЛГБТ+ людей Харькова и всей Украины, которые живут, любят и продолжают делать шаги для нашей Победы.
Но долго фигуры не простояли – сборище неизвестных повалили их и уничтожили.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 19:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня картонные фигуры, оставленные активистами ЛГБТ-сообщества в центре Харькова, неизвестные повалили и уничтожили.".