Live
  • Сб 02.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🔴

І години не простояли. У Харкові невідомі повалили макети від ЛГБТ (відео)

Суспільство 19:39   02.09.2023
Оксана Якушко
І години не простояли. У Харкові невідомі повалили макети від ЛГБТ (відео)

Сьогодні картонні фігури, залишені активістами ЛГБТ-спільноти у центрі Харкова, невідомі повалили та знищили.

Сьогодні під час ЛГБТ-прайду у центрі Харкова волонтери розмістили 100 фігур людей, пофарбованих з одного боку у кольори прапору України, а з іншого – у кольори веселкового прапору, який є символом ЛГБТК+ спільноти.

Після завершення маршу фігури залишилися у міському просторі. Ці «невидимі фігури» символізують ЛГБТК+ людей Харкова та усієї України, які живуть, кохають та продовжують робити кроки для нашої спільної Перемоги.

 

Але довго фігури не простояли – збіговисько невідомих повалили і знищили їх.

Читайте також: У Харкові провели ЛГБТ-Прайд

Автор: Оксана Якушко
Популярно
І години не простояли. У Харкові невідомі повалили макети від ЛГБТ (відео)
І години не простояли. У Харкові невідомі повалили макети від ЛГБТ (відео)
02.09.2023, 19:39
Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаційного удару завдали росіяни біля Чугунівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
02.09.2023, 18:43
Внаслідок обстрілів загинув чоловік і поранена літня жінка – Синєгубов
Внаслідок обстрілів загинув чоловік і поранена літня жінка – Синєгубов
02.09.2023, 08:39
РФ перекидає сили з-під Куп’янська на південь, щоб зупинити наступ ЗСУ – ISW
РФ перекидає сили з-під Куп’янська на південь, щоб зупинити наступ ЗСУ – ISW
02.09.2023, 09:34
Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор
Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор
02.09.2023, 17:58
Росіяни намагаються наступати в бік Куп’янська, але без просування – ISW
Росіяни намагаються наступати в бік Куп’янська, але без просування – ISW
02.09.2023, 09:54

Новини за темою:

17:58
Раптом зупинилося серце. У Харкові помер відомий волонтер і актор
16:54
У Харкові провели ЛГБТ-Прайд
15:02
Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців
20:07
Іскринський провулок у Харкові відкриють для проїзду машин з 10 вересня
18:23
У Харкові ремонтують обласну дитячу лікарню, яку 4 рази обстріляли росіяни

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «І години не простояли. У Харкові невідомі повалили макети від ЛГБТ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 19:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні картонні фігури, залишені активістами ЛГБТ-спільноти у центрі Харкова, невідомі повалили та знищили.".