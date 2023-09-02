І години не простояли. У Харкові невідомі повалили макети від ЛГБТ (відео)
Сьогодні картонні фігури, залишені активістами ЛГБТ-спільноти у центрі Харкова, невідомі повалили та знищили.
Сьогодні під час ЛГБТ-прайду у центрі Харкова волонтери розмістили 100 фігур людей, пофарбованих з одного боку у кольори прапору України, а з іншого – у кольори веселкового прапору, який є символом ЛГБТК+ спільноти.
Після завершення маршу фігури залишилися у міському просторі. Ці «невидимі фігури» символізують ЛГБТК+ людей Харкова та усієї України, які живуть, кохають та продовжують робити кроки для нашої спільної Перемоги.
Але довго фігури не простояли – збіговисько невідомих повалили і знищили їх.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 19:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні картонні фігури, залишені активістами ЛГБТ-спільноти у центрі Харкова, невідомі повалили та знищили.".