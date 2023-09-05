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В РФ заявили о продвижении на 2 км на Купянском направлении — мнение ISW

Мир 07:36   05.09.2023
Елена Нагорная
В РФ заявили о продвижении на 2 км на Купянском направлении — мнение ISW Карта ISW

Войска РФ 4 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет Институт изучения войны (ISW).

“Российский агрегатор новостей заявил, что армия РФ взяла под контроль неопределенное количество украинских позиций и продвинулась на 2 км на Купянском направлении, хотя ISW не увидел визуального подтверждения этого утверждения”, — отмечают аналитики.

В институте напомнили, Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили, что россияне провели безуспешные наступательные операции в районе Новоегоровки и Белогоровки. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что оккупанты начали укреплять позиции в районе Новоегоровки и прекратили штурмы украинских позиций в этом районе. Российские источники сообщили, что армия РФ атаковала район Новоегоровки и восточнее Петропавловки. Однако известный российский блогер заявил, что тактическая ситуация возле Синьковки и Петропавловки была стабильной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 07:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ 4 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет Институт изучения войны (ISW).".