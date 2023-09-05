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У РФ заявили про просування на 2 км на Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW

Політика 07:36   05.09.2023
Олена Нагорна
У РФ заявили про просування на 2 км на Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW

Війська РФ 4 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів, пише Інститут вивчення війни (ISW).

“Російський агрегатор новин заявив, що армія РФ взяла під контроль невизначену кількість українських позицій і просунулася на 2 км на Куп’янському напрямку, хоча ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження”, – зазначають аналітики.

В інституті нагадали, Генштаб ЗСУ та заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомили, що росіяни провели безуспішні наступальні операції в районі Новоєгорівки та Білогорівки. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що окупанти почали зміцнювати позиції в районі Новоєгорівки та припинили штурми українських позицій у цьому районі. Російські джерела повідомили, що армія РФ атакувала район Новоєгорівки та на схід від Петропавлівки. Проте відомий російський блогер заявив, що тактична ситуація біля Синьківки та Петропавлівки була стабільною.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ 4 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів, пише Інститут вивчення війни (ISW).".