Центр первичной медико-санитарной помощи отстраивают в Дергачах на Харьковщине

Помещение медучреждения в Дергачах разрушили обстрелами россияне. Сейчас проводят демонтаж здания и подготовительные работы по возведению нового каркаса, сообщила ХОВА.

В 2022 году 8 апреля сюда было три попадания.

«Реконструкция Центра первичной медико-санитарной помощи рассчитана на следующий год. Здание расширим, сделаем его двухэтажным», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

«В этом году запланировано сделать фундамент, стены и кровлю. Также будем прокладывать внешние инженерные сети. В следующем году сделаем внутренние сети и благоустройство», – отметил инженер Сергей Воржавинов.

По проекту здесь установят автономную канализацию, которая будет включать в себя станцию биологической очистки.

Реконструированное здание также оборудуют всеми необходимыми элементами инклюзии. С Центром первичной медико-санитарной помощи подписано более 40 тысяч деклараций. С начала полномасштабного вторжения рф работа заведения не прекращалась. Пока будут восстанавливать здание, часть коллектива работает в другой амбулатории города и местной поликлинике.

Кроме Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачев восстанавливают амбулатории в населенных пунктах Лесное, Русская Лозовая и Большие Проходы, сообщил первый заместитель начальника Харьковской РВА Владимир Усов.