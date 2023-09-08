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Центр первичной медико-санитарной помощи отстраивают в Дергачах на Харьковщине

Общество 20:46   08.09.2023
Оксана Якушко
Центр первичной медико-санитарной помощи отстраивают в Дергачах на Харьковщине

Помещение медучреждения в Дергачах разрушили обстрелами россияне. Сейчас проводят демонтаж здания и подготовительные работы по возведению нового каркаса, сообщила ХОВА.

В 2022 году 8 апреля сюда было три попадания.

«Реконструкция Центра первичной медико-санитарной помощи рассчитана на следующий год. Здание расширим, сделаем его двухэтажным», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

«В этом году запланировано сделать фундамент, стены и кровлю. Также будем прокладывать внешние инженерные сети. В следующем году сделаем внутренние сети и благоустройство», – отметил инженер Сергей Воржавинов.

По проекту здесь установят автономную канализацию, которая будет включать в себя станцию биологической очистки.

Реконструированное здание также оборудуют всеми необходимыми элементами инклюзии. С Центром первичной медико-санитарной помощи подписано более 40 тысяч деклараций. С начала полномасштабного вторжения рф работа заведения не прекращалась. Пока будут восстанавливать здание, часть коллектива работает в другой амбулатории города и местной поликлинике.

Кроме Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачев восстанавливают амбулатории в населенных пунктах Лесное, Русская Лозовая и Большие Проходы, сообщил первый заместитель начальника Харьковской РВА Владимир Усов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 20:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помещение медучреждения в Дергачах разрушили обстрелами россияне. Сейчас проводят демонтаж здания и подготовительные работы по возведению нового каркаса, сообщила ХОВА.".