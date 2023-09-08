Центр первичной медико-санитарной помощи отстраивают в Дергачах на Харьковщине
Помещение медучреждения в Дергачах разрушили обстрелами россияне. Сейчас проводят демонтаж здания и подготовительные работы по возведению нового каркаса, сообщила ХОВА.
В 2022 году 8 апреля сюда было три попадания.
«Реконструкция Центра первичной медико-санитарной помощи рассчитана на следующий год. Здание расширим, сделаем его двухэтажным», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
«В этом году запланировано сделать фундамент, стены и кровлю. Также будем прокладывать внешние инженерные сети. В следующем году сделаем внутренние сети и благоустройство», – отметил инженер Сергей Воржавинов.
По проекту здесь установят автономную канализацию, которая будет включать в себя станцию биологической очистки.
Реконструированное здание также оборудуют всеми необходимыми элементами инклюзии. С Центром первичной медико-санитарной помощи подписано более 40 тысяч деклараций. С начала полномасштабного вторжения рф работа заведения не прекращалась. Пока будут восстанавливать здание, часть коллектива работает в другой амбулатории города и местной поликлинике.
Кроме Центра первичной медико-санитарной помощи Дергачев восстанавливают амбулатории в населенных пунктах Лесное, Русская Лозовая и Большие Проходы, сообщил первый заместитель начальника Харьковской РВА Владимир Усов.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 20:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помещение медучреждения в Дергачах разрушили обстрелами россияне. Сейчас проводят демонтаж здания и подготовительные работы по возведению нового каркаса, сообщила ХОВА.".