Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині
Приміщення медзакладу у Дергачах зруйнували обстрілами росіяни. Наразі проводять демонтаж будівлі та підготовчі роботи зі зведення нового каркасу, повідомила ХОВА.
2022 року 8 квітня сюди було три влучення.
«Реконструкція Центру первинної медико-санітарної допомоги розрахована на наступний рік. Будівлю розширимо, зробимо її двоповерховою», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
«Цього року заплановано зробити фундамент, стіни і покрівлю. Також будуть виконуватися роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж. Наступного року будуть зроблені внутрішні мережі та благоустрій», – зазначив інженер Сергій Воржавінов.
За проєктом тут встановлять автономну каналізацію, яка включатиме в себе станцію біологічної очистки.
Реконструйована будівля також буде оснащена всіма необхідними елементами інклюзії. Із Центром первинної медико-санітарної допомоги підписано більше 40 тисяч декларацій. Від початку повномасштабного вторгнення рф робота закладу не припинялася. Поки будуть відновлювати будівлю, частина колективу працює в іншій амбулаторії міста та в місцевій поліклініці.
Окрім Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачів відновлюють амбулаторії в населених пунктах Лісне, Руська Лозова та Великі Проходи, повідомив перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 20:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приміщення медзакладу у Дергачах зруйнували обстрілами росіяни. Наразі проводять демонтаж будівлі та підготовчі роботи зі зведення нового каркасу, повідомила ХОВА. ".