Live
  • Пт 08.09.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🔴

Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині

Суспільство 20:46   08.09.2023
Оксана Якушко
Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині

Приміщення медзакладу у Дергачах зруйнували обстрілами росіяни. Наразі проводять демонтаж будівлі та підготовчі роботи зі зведення нового каркасу, повідомила ХОВА. 

2022 року 8 квітня сюди було три влучення.

«Реконструкція Центру первинної медико-санітарної допомоги розрахована на наступний рік. Будівлю розширимо, зробимо її двоповерховою», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

«Цього року заплановано зробити фундамент, стіни і покрівлю. Також будуть виконуватися роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж. Наступного року будуть зроблені внутрішні мережі та благоустрій», – зазначив інженер Сергій Воржавінов.

За проєктом тут встановлять автономну каналізацію, яка включатиме в себе станцію біологічної очистки.

Реконструйована будівля також буде оснащена всіма необхідними елементами інклюзії. Із Центром первинної медико-санітарної допомоги підписано більше 40 тисяч декларацій. Від початку повномасштабного вторгнення рф робота закладу не припинялася. Поки будуть відновлювати будівлю, частина колективу працює в іншій амбулаторії міста та в місцевій поліклініці.

Окрім Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачів відновлюють амбулаторії в населених пунктах Лісне, Руська Лозова та Великі Проходи, повідомив перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.

Читайте також: У Харкові ремонтують обласну дитячу лікарню, яку 4 рази обстріляли росіяни

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині
Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині
08.09.2023, 20:46
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)
Річниця звільнення Балаклії: історичні кадри й як зараз живе місто (відео)
08.09.2023, 12:30
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
06.09.2023, 21:07
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
08.09.2023, 19:16
Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф
Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф
08.09.2023, 20:00
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
08.09.2023, 15:12

Новини за темою:

20:00
Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф
19:16
Авіаударів завдала рф біля Бологівки і Петропавлівки на Харківщині – Генштаб
16:18
Одягав війську форму і брав сокиру: на Харківщині піймали серійного крадія
14:46
«Змусили окупантів йти пішки»: на Куп’янському напрямку розбили техніку РФ
14:20
Вранці на Харківщині сталося два підриви: одна людина в лікарні

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 20:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приміщення медзакладу у Дергачах зруйнували обстрілами росіяни. Наразі проводять демонтаж будівлі та підготовчі роботи зі зведення нового каркасу, повідомила ХОВА. ".