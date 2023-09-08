Центр первинної медико-санітарної допомоги відбудують у Дергачах на Харківщині

Приміщення медзакладу у Дергачах зруйнували обстрілами росіяни. Наразі проводять демонтаж будівлі та підготовчі роботи зі зведення нового каркасу, повідомила ХОВА.

2022 року 8 квітня сюди було три влучення.

«Реконструкція Центру первинної медико-санітарної допомоги розрахована на наступний рік. Будівлю розширимо, зробимо її двоповерховою», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

«Цього року заплановано зробити фундамент, стіни і покрівлю. Також будуть виконуватися роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж. Наступного року будуть зроблені внутрішні мережі та благоустрій», – зазначив інженер Сергій Воржавінов.

За проєктом тут встановлять автономну каналізацію, яка включатиме в себе станцію біологічної очистки.

Реконструйована будівля також буде оснащена всіма необхідними елементами інклюзії. Із Центром первинної медико-санітарної допомоги підписано більше 40 тисяч декларацій. Від початку повномасштабного вторгнення рф робота закладу не припинялася. Поки будуть відновлювати будівлю, частина колективу працює в іншій амбулаторії міста та в місцевій поліклініці.

Окрім Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачів відновлюють амбулаторії в населених пунктах Лісне, Руська Лозова та Великі Проходи, повідомив перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.