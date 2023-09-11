В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
11 сентября в Харькове около 13:04 произошел пожар в 12-этажном доме по улице Жуковского.
«На момент прибытия спасателей горела квартира на 8 этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
С верхних этажей спасатели эвакуировали 8 человек. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1966 года рождения.
В 13:26 пожар локализовали. А полностью ликвидировали – в 14:40. Причина возникновения возгорания выясняется, добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 сентября в Харькове около 13:04 произошел пожар в 12-этажном доме по улице Жуковского.".