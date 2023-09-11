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В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото)

Происшествия 16:56   11.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

11 сентября в Харькове около 13:04 произошел пожар в 12-этажном доме по улице Жуковского.

«На момент прибытия спасателей горела квартира на 8 этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 8 человек. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1966 года рождения.

В 13:26 пожар локализовали. А полностью ликвидировали – в 14:40. Причина возникновения возгорания выясняется, добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 сентября в Харькове около 13:04 произошел пожар в 12-этажном доме по улице Жуковского.".