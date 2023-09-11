В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото)

11 сентября в Харькове около 13:04 произошел пожар в 12-этажном доме по улице Жуковского.

«На момент прибытия спасателей горела квартира на 8 этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 8 человек. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1966 года рождения.

В 13:26 пожар локализовали. А полностью ликвидировали – в 14:40. Причина возникновения возгорания выясняется, добавили в ГСЧС.