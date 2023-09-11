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У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є загиблий (фото)

Події 16:56   11.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є загиблий (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

11 вересня у Харкові близько 13:04 сталася пожежа у 12-поверховому будинку на вулиці Жуковського.

«На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 8 мешканців. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.

О 13:26 пожежу локалізували. А повністю ліквідували – о 14:40. Причина виникнення загоряння з’ясовується, додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 вересня у Харкові близько 13:04 сталася пожежа у 12-поверховому будинку на вулиці Жуковського.".