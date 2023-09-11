У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є загиблий (фото)

11 вересня у Харкові близько 13:04 сталася пожежа у 12-поверховому будинку на вулиці Жуковського.

«На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 8 мешканців. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.

О 13:26 пожежу локалізували. А повністю ліквідували – о 14:40. Причина виникнення загоряння з’ясовується, додали в ДСНС.