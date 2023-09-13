РФ била по Харьковщине из авиации и атаковала в Купянском районе — Генштаб

Армия РФ в течение суток на Харьковщине провела атаку северо-восточнее села Берестовое Купянского района — ВСУ ее отбили, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, российские военные нанесли авиаудары возле Мороховца и Плетеневки на Слобожанском направлении, а также неподалеку Петропавловки и Кисловки на Купянском направлении.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Огурцово, Зыбино, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Синьковка, Кисловка и Котляровка.