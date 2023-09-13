РФ била по Харківщині з авіації та атакувала в Куп’янському районі – Генштаб
Армія РФ протягом доби на Харківщині провела атаку на північний схід від села Берестове Куп’янського району – ЗСУ її відбили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Окрім цього, російські військові завдали авіаударів біля Мороховця та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також неподалік Петропавлівки та Кислівки на Куп’янському напрямку.
Артилерійських та мінометних обстрілів супротивника зазнали Огірцеве, Зибине, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Синьківка, Кислівка та Котлярівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині провела атаку на північний схід від села Берестове Куп’янського району – ЗСУ її відбили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".