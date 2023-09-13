РФ била по Харківщині з авіації та атакувала в Куп’янському районі – Генштаб

Армія РФ протягом доби на Харківщині провела атаку на північний схід від села Берестове Куп’янського району – ЗСУ її відбили, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Окрім цього, російські військові завдали авіаударів біля Мороховця та Плетенівки на Слобожанському напрямку, а також неподалік Петропавлівки та Кислівки на Куп’янському напрямку.

Артилерійських та мінометних обстрілів супротивника зазнали Огірцеве, Зибине, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Синьківка, Кислівка та Котлярівка.