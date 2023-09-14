«Харьковводоканал» посетил главный раввин Украины
Фото: Харьковский горсовет
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посетил КП «Харьковводоканал» и передал предприятию современную систему очистки и фильтрации воды, сообщили в Харьковском горсовете.
В Харькове его встретили мэр Игорь Терехов, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов и главный раввин Харькова и Харьковской области Мойше Москович.
«Эта система очистки и фильтрации воды – передовая разработка израильских ученых, позволяющая очищать воду почти на 100%», – отметил Моше Реувен Асман.
Игорь Терехов поблагодарил еврейскую общину за поддержку.
«Вы с первых дней войны оказываете неоценимую помощь харьковчанам и сегодня сделали еще одно доброе и полезное дело для жителей города», – отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посетил КП «Харьковводоканал» и передал предприятию современную систему очистки и фильтрации воды, сообщили в Харьковском горсовете.".