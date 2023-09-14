«Харьковводоканал» посетил главный раввин Украины

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посетил КП «Харьковводоканал» и передал предприятию современную систему очистки и фильтрации воды, сообщили в Харьковском горсовете.

В Харькове его встретили мэр Игорь Терехов, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов и главный раввин Харькова и Харьковской области Мойше Москович.

«Эта система очистки и фильтрации воды – передовая разработка израильских ученых, позволяющая очищать воду почти на 100%», – отметил Моше Реувен Асман.

Игорь Терехов поблагодарил еврейскую общину за поддержку.

«Вы с первых дней войны оказываете неоценимую помощь харьковчанам и сегодня сделали еще одно доброе и полезное дело для жителей города», – отметил мэр.

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