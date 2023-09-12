В Шевченковском районе Харькова заменили полтора км водоводов

В этом году бригады Шевченковского района комплекса «Харьковводоснабжение» в рамках подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимний период переложили 1,5 км наружных трубопроводов.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие установили 56 новых пожарных гидрантов и привели в порядок 73 уличные колонки.

В частности, 11 сентября, ремонтники ликвидировали аварийные ситуации на магистралях в пер. Рогатинском (диаметр — 200 мм) и на ул. Клочковской (150 мм).

«Параллельно заменили участок ввода в дом протяженностью 15 м на пр. Науки. Также благоустроили территорию после ремонта магистрального водовода на ул. Фронтовой», — сообщил начальник районной службы Андрей Целогородцев.

По его словам, сегодня мастера участка приводят в порядок смотровой колодец на ул. 23 Августа.

«Обращаю внимание харьковчан, что только своевременная оплата остается единственной возможностью всегда получать наши услуги в полной мере», — отметил начальник районной службы.