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В Шевченковском районе Харькова заменили полтора км водоводов

Общество 17:15   12.09.2023
Оксана Якушко
В Шевченковском районе Харькова заменили полтора км водоводов

В этом году бригады Шевченковского района комплекса «Харьковводоснабжение» в рамках подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимний период переложили 1,5 км наружных трубопроводов.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», также рабочие установили 56 новых пожарных гидрантов и привели в порядок 73 уличные колонки.

В частности, 11 сентября, ремонтники ликвидировали аварийные ситуации на магистралях в пер. Рогатинском (диаметр — 200 мм) и на ул. Клочковской (150 мм).

«Параллельно заменили участок ввода в дом протяженностью 15 м на пр. Науки. Также благоустроили территорию после ремонта магистрального водовода на ул. Фронтовой», — сообщил начальник районной службы Андрей Целогородцев.

По его словам, сегодня  мастера участка приводят в порядок смотровой колодец на ул. 23 Августа.

«Обращаю внимание харьковчан, что только своевременная оплата остается единственной возможностью всегда получать наши услуги в полной мере», — отметил начальник районной службы.

Читайте также: «Харьковводоканал» ликвидировал более 80 аварийных ситуаций

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 17:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году бригады Шевченковского района комплекса «Харьковводоснабжение» в рамках подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимний период переложили 1,5 км наружных трубопроводов.".