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У Шевченківському районі Харкова замінили півтора км водоводів

Суспільство 17:15   12.09.2023
Оксана Якушко
У Шевченківському районі Харкова замінили півтора км водоводів

Цього року бригади Шевченківського району комплексу «Харківводопостачання» в рамках підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період переклали 1,5 км зовнішніх трубопроводів.

Як повідомили в КП «Харківводоканал», також робітники встановили 56 нових пожежних гідрантів і облаштували 73 вуличні колонки.

Зокрема, 11 вересня ремонтники ліквідували аварійні ситуації на магістралях у пров. Рогатинському (діаметр – 200 мм) та на вул. Клочківській (150 мм).

«Паралельно замінили ділянку вводу в будинок протяжністю 15 м на пр. Науки. Також облаштували територію після ремонту магістрального водоводу на вул. Фронтовій», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.

За його словами, сьогодні майстри дільниці впорядковують оглядовий колодязь на вул. 23 Серпня.

«Звертаю увагу харків’ян, що лише своєчасна оплата залишається єдиною можливістю завжди отримувати наші послуги повною мірою», – наголосив начальник районної служби.

Читайте також: «Харківводоканал» ліквідував понад 80 аварійних ситуацій

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 17:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року бригади Шевченківського району комплексу «Харківводопостачання» в рамках підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період переклали 1,5 км зовнішніх трубопроводів.".