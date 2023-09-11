«Харківводоканал» ліквідував понад 80 аварійних ситуацій

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах.

Також комунальники впорядкували 84 оглядові колодязі з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 28 водорозбірних колонок.

Зокрема, у неділю ремонтники ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах, а сьогодні почали усунення 14 пошкоджень.

Повідомити про аварії на водоводі можна за тел.: 15-33.