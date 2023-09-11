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«Харківводоканал» ліквідував понад 80 аварійних ситуацій

Суспільство 18:07   11.09.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» ліквідував понад 80 аварійних ситуацій

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах.

Також комунальники впорядкували 84 оглядові колодязі з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 28 водорозбірних колонок.

Зокрема, у неділю ремонтники ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах, а сьогодні почали усунення 14 пошкоджень.

Повідомити про аварії на водоводі можна за тел.: 15-33.

Читайте також: У районі авторинку «Лоск» в Харкові усувають аварію на водоводі

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 18:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах.".