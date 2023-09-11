«Харківводоканал» ліквідував понад 80 аварійних ситуацій
За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах.
Також комунальники впорядкували 84 оглядові колодязі з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 28 водорозбірних колонок.
Зокрема, у неділю ремонтники ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах, а сьогодні почали усунення 14 пошкоджень.
Повідомити про аварії на водоводі можна за тел.: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах.".