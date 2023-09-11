«Харьковводоканал» ликвидировал более 80 аварийных ситуаций

За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 86 аварийных ситуаций на водоводах.

Также коммунальщики привели в порядок 84 смотровых колодца с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 28 водоразборных колонок.

В частности, в воскресенье ремонтники ликвидировали 12 аварийных ситуаций на водоводах, а сегодня приступили к устранению 14 повреждений.

Сообщить об авариях на водоводе можно по тел.: 15-33.