Live
  • Чт 14.09.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

«Харківводоканал» відвідав головний рабин України

Суспільство 15:19   14.09.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» відвідав головний рабин України Фото: Харківська міськрада

Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води, повідомили у Харківській міськраді.

У Харкові його зустріли міський голова Ігор Терехов, генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов та головний рабин Харкова і Харківської області Мойше Москович.

«Ця система очищення та фільтрації води – передова розробка ізраїльських учених, що дозволяє очищати воду майже на 100%», – зазначив Моше Реувен Асман.

Ігор Терехов подякував єврейській громаді за підтримку.

«Ви з перших днів війни надаєте неоціненну допомогу харків’янам і сьогодні зробили ще одну добру та корисну справу для мешканців міста», – зазначив мер.

01

02

03

04

06

07
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: У Шевченківському районі Харкова замінили півтора км водоводів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
3 боєзіткнення й 19 авіанальотів – ЗСУ про добу під Куп’янськом та Лиманом
3 боєзіткнення й 19 авіанальотів – ЗСУ про добу під Куп’янськом та Лиманом
14.09.2023, 15:56
«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
14.09.2023, 13:19
У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф
У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф
05.01.2023, 10:56
«Харківводоканал» відвідав головний рабин України
«Харківводоканал» відвідав головний рабин України
14.09.2023, 15:19
У Харкові з початку року майже 9 тис. ФОП відкрили бізнес, а 10 тис. – закрили
У Харкові з початку року майже 9 тис. ФОП відкрили бізнес, а 10 тис. – закрили
14.09.2023, 15:07
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині
13.09.2023, 23:25

Новини за темою:

15:07
У Харкові з початку року майже 9 тис. ФОП відкрили бізнес, а 10 тис. – закрили
14:22
В Куп’янську слідчі на місця «прильотів» їздять на «затрофеєному» Тигрі (фото)
11:30
«Каструлю зніми з голови»: мовний скандал в супермаркеті у Харкові (відео)
09:33
Терехов повідомив, скільки людей у Харкові досі безкоштовно отримують їжу
09:08
У метро Харкова створюють додаткові шкільні класи – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Харківводоканал» відвідав головний рабин України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 15:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води, повідомили у Харківській міськраді.".