«Харківводоканал» відвідав головний рабин України

Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води, повідомили у Харківській міськраді.

У Харкові його зустріли міський голова Ігор Терехов, генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов та головний рабин Харкова і Харківської області Мойше Москович.

«Ця система очищення та фільтрації води – передова розробка ізраїльських учених, що дозволяє очищати воду майже на 100%», – зазначив Моше Реувен Асман.

Ігор Терехов подякував єврейській громаді за підтримку.

«Ви з перших днів війни надаєте неоціненну допомогу харків’янам і сьогодні зробили ще одну добру та корисну справу для мешканців міста», – зазначив мер.

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