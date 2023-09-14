«Харківводоканал» відвідав головний рабин України
Фото: Харківська міськрада
Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води, повідомили у Харківській міськраді.
У Харкові його зустріли міський голова Ігор Терехов, генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов та головний рабин Харкова і Харківської області Мойше Москович.
«Ця система очищення та фільтрації води – передова розробка ізраїльських учених, що дозволяє очищати воду майже на 100%», – зазначив Моше Реувен Асман.
Ігор Терехов подякував єврейській громаді за підтримку.
«Ви з перших днів війни надаєте неоціненну допомогу харків’янам і сьогодні зробили ще одну добру та корисну справу для мешканців міста», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води, повідомили у Харківській міськраді.".