В Харькове с начала года почти 9 тыс. ФЛП начали бизнес, а 10 тыс. – закрыли
По состоянию на 1 сентября в Харькове насчитывалось 118,6 тысячи физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.
По данным ведомства, за январь-август в Харькове прекратили деятельность почти 10 тысяч физических лиц-предпринимателей и еще 466 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период почти 9 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 650 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 сентября в Харькове насчитывалось 118,6 тысячи физических лиц-предпринимателей.".