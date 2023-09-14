В Харькове с начала года почти 9 тыс. ФЛП начали бизнес, а 10 тыс. – закрыли

По состоянию на 1 сентября в Харькове насчитывалось 118,6 тысячи физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По данным ведомства, за январь-август в Харькове прекратили деятельность почти 10 тысяч физических лиц-предпринимателей и еще 466 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период почти 9 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 650 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.