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У Харкові з початку року майже 9 тис. ФОП відкрили бізнес, а 10 тис. – закрили

Суспільство 15:07   14.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові з початку року майже 9 тис. ФОП відкрили бізнес, а 10 тис. – закрили

Станом на 1 вересня у Харкові налічувалося 118,6 тисячі фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.

За даними відомства, протягом січня-серпня у Харкові припинили діяльність майже 10 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 466 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період майже 9 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 650 ФОПів обрали Харків як нову локацію.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 вересня у Харкові налічувалося 118,6 тисячі фізичних осіб-підприємців.".