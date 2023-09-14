У Харкові з початку року майже 9 тис. ФОП відкрили бізнес, а 10 тис. – закрили

Станом на 1 вересня у Харкові налічувалося 118,6 тисячі фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.

За даними відомства, протягом січня-серпня у Харкові припинили діяльність майже 10 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 466 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період майже 9 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 650 ФОПів обрали Харків як нову локацію.